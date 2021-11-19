Нарьян-Мар, 19 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе в 2021 году выдано 68 разрешений на строительство, из них 65 (7 587,31 кв. метров) на строительство индивидуальных жилых домов, и три (782,97 кв. метров) на многоквартирные жилые дома. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности главы департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков в ответ на запрос информационного агентства.

Строительство жилья

По его словам, в 2020 году в НАО было выдано 106 разрешений на строительство, из них 94 (9 679 кв. метров) на индивидуальные дома и 12 (10 108 кв. метров) — на многоквартирные.