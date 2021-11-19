Москва, 19 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Рэпер Иван Алексеев (известен как Noize MC) представил альбом под названием «Выход в город». Пластинка доступна на цифровых площадках с 19 ноября.

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

В трек-лист альбома вошли десять композиций. По данным издания The Flow, это лишь часть пластинки — релиз второй состоится 17 декабря 2021 года.

Вместе с альбомом состоялась премьера клипа на его заглавный трек «Выход в город». «Я очень люблю эту песню, по-моему, получилась пронзительная вещь о нашем непростом времени», — прокомментировал в личном Instagram-аккаунте Алексеев.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий альбом Ивана Алексеева «Хипхопера: Орфей & Эвридика» вышел в 2018 году. Пластинка была записана в формате рэп-мюзикла.