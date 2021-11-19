Красногорск, 19 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2196 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 19 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 500 116 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 568 616.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 19 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 58 человек.