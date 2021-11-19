Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Смерть петербуржца, вакцинированного от COVID-19, но умершего в ковидной больнице, рассмотрят на экспертной комиссии в конце ноября — начале декабря. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смерть

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Ранее стало известно, что в больнице Св. Георгия в первой половине ноября скончался полностью вакцинированный в феврале 2021 года 59-летний пациент, который также имел тяжелое соматическое заболевание.

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«Этот случай будет разобран на иммунологической комиссии в плановом порядке, она состоится либо в текущем месяце, либо в начале следующего», — заверил Лисовец.

Напомним, всего за время пандемии в Петербурге подтверждено ровно 766 тысяч случаев заражения, выздоровели 694 876 человек, скончались от ковида 25 427 человек. Летальность болезни в регионе составляет 3,3%.