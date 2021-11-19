Москва, 19 ноября 2021, 13:19 — REGNUM Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания в 2024 году подтверждает правильность развития законодательства страны о защите суверенитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарев
Василий Пискарев
Duma.gov.ru

«Подготовка группой конгрессменов резолюции, призывающей к грубому вмешательству в наши внутренние дела, находится в русле антироссийской политики, которая красной линией проходит через всю повестку американского политического класса. Это ещё раз подтверждает правильность действий последних лет, в первую очередь законодательных, по защите нашего суверенитета», — отметил Пискарёв.

Он заверил, что такая работа будет обязательно продолжена.

Конгрессмены Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли проект резолюции, согласно которой Соединенные Штаты не должны признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.

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