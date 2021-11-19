Москва, 19 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания в 2024 году подтверждает правильность развития законодательства страны о защите суверенитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«Подготовка группой конгрессменов резолюции, призывающей к грубому вмешательству в наши внутренние дела, находится в русле антироссийской политики, которая красной линией проходит через всю повестку американского политического класса. Это ещё раз подтверждает правильность действий последних лет, в первую очередь законодательных, по защите нашего суверенитета», — отметил Пискарёв.

Он заверил, что такая работа будет обязательно продолжена.

Конгрессмены Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли проект резолюции, согласно которой Соединенные Штаты не должны признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.