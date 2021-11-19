Нарьян-Мар, 19 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе за 10 месяцев 2021 года расселили 5 281,3 кв. метров аварийной жилой площади, в том числе в рамках региональной программы — 4 514,1 кв. метров. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности главы департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков в ответ на запрос информационного агентства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

В 2019 году удалось расселить 7 179,5 кв. метров, в том числе в рамках региональной адресной программы 3 411,7 кв. метров в 2020 году — 8 162,3 кв. метров, в том числе в рамках региональной адресной программы 5 715,0 кв. метров.

По информации Масюкова, аварийный жилой фонд, признанный таковым после 1 января 2017 года, в НАО составляет 70 511,9 кв. метров — это 1 572 жилых помещения в 129 домах. Требуется расселение 60 570,7 кв. метров в 1 294 жилых помещениях.

В департаменте уточнили, что 94,7% (57 332,1 кв. метров) — 1 215 жилых помещений находящихся в 116 домах, из объема аварийной жилой площади признанной таковой после 2017 года, включено в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».

Пока не принято решение о включении в программу оставшегося аварийного фонда в количестве 3 238,6 кв. метров или 79 жилых помещений в 13 домах.