Сыктывкар, 19 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус унес 20 жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, всего с начала пандемии в Коми жертвами инфекции стали 2180 человек. Число заболевших за сутки пополнили 368 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от ковида умер привитый пациент.