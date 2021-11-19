Кишинёв, 19 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Новое правительство Молдавии начало терять популярность уже через 100 дней после прихода к власти, что является «уникальным» явлением. Об этом заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью порталу Oficial.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он прокомментировал публикацию итогов соцопроса в республике. Большинство опрошенных заявили о том, что недовольны, как управляют страной. Додон обвиняет в этом пропрезидентскую партию «Действие и солидарность» (ПДС), которая получила большинство в парламенте летом этого года.

«Долго эта критическая ситуация не сможет продолжаться. Или ПДС начинает увеличивать зарплаты и пенсии, как обещали, или люди начнут искать возможность избавиться от этой безответственной власти, которая неспособна предложить реальные решения проблем, которые они же спровоцировали», — сказал Додон.

Лидер «социалистов» призвал новую власть «сойти с баррикад» и перейти к конструктивному диалогу с оппозицией, которая готова поделиться опытом и решениями сложившихся проблем. Додон отметил, что политические репрессии могут вернуться к новым властям «бумерангом».

Напомним новым президентом Молдавии в декабре 2020 года стала Майя Санду. К августу она добилась, чтобы на парламентских выборах победила ПДС, а на пост премьер-министра назначили Наталью Гаврилицу.