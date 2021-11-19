Чебоксары, 19 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии снегопады продолжатся, а погода соответствует в целом климатической норме. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

По его словам, 20 ноября вечером небольшой снег превратится в большой снегопад, а в ночь на 21 ноября атмосферное давление понизится до 720 мм из-за нахождения Чувашии в центре циклона. Это может стать причиной сонливости и упадка сил.

Синоптик-любитель отмечает, что на 21 ноября снега может выпасть достаточно для первой лыжной прогулки, температура составит около нуля градусов. Высота покрова в Чебоксарах может вырасти на 5 — 7 см.

Небольшие осадки продолжатся 22 ноября. В середине следующей недели начнут крепчать морозы, температура опустится до −10…−15 градусов.

По предварительным данным, почти на неделю потеплеет до +2…+4 градусов. Если эти прогнозы сбудутся, то снежный покров может растаять.