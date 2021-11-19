Самара, , 13:20 — REGNUM Порядка 230 тысяч тонн продукции собрали овощеводы в Самарской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Картофель (сс) sbj04769

По предварительным данным, аграрии области в этом сельскохозяйственном сезоне вырастили и собрали свыше 110 тысяч тонн картофеля и 118 тысяч тонн овощей открытого грунта.

По данным одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Самарской области, в 2021 году урожайность картофеля составила 310 ц/га, овощей — 336,6 ц/га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области собрали более одного миллиона тонн зерна.