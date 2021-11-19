Москва, , 13:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора снова обсудил со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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«Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Лукашенко рассказал главе Российского государства о шагах белорусских властей по деэскалации миграционного кризиса и о своей состоявшейся 17 ноября беседе с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственный комитет Белоруссии признал 65 человек потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому из-за применения польскими силовиками спецсредств на границе.