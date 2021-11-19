София, 19 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список официальных международных торжеств мероприятия в честь 300-летия со дня рождения основоположника болгарского национального возрождения, историка и писателя иеромонаха Паисия Хилендарского. Об этом 19 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Флаг ЮНЕСКО

Соответствующее предложение было внесено Национальной комиссией Республики Болгария по делам ЮНЕСКО в октябре нынешнего года. Предполагается, что соответствующая международная структура выделит средства на информационную и техническую поддержку празднования памятной даты.

Проведение фестивалей, посвященных жизни и творчеству Хилендарского, запланировано на вторую половину 2022 года. В Болгарии указанные мероприятия будут осуществляться под эгидой республиканского министерства культуры.

Паисий Хилендарский родился в 1722 году в Банско (юго-восточная Болгария) тогдашней Османской империи. Его перу принадлежат десятки крупнейших работ, включая главный труд — «Славяно-болгарскую историю». Канонизирован Болгарской православной церковью в 1962 году.