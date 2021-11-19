Таллин, , 13:14 — REGNUM Спикер национального парламента Эстонии и председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель в ее общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

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Выступая на государственном телеканале ETV, Ратас заявил, что не осуждает Меркель за ее инициативу, вызвавшую острую критику со стороны других эстонских политиков. По его словам, звонок был вызван необходимостью решить острый вопрос гуманитарной помощи мигрантам, скопившимся на границе Белоруссии с Евросоюзом.

«В этом смысле я не осуждаю канцлера Германии. Ведь речь шла об очень технических вопросах, о чем она на данный момент сообщила и партнерам. В основном, о том, как оказать этим людям гуманитарную помощь», — отметил Ратас.

В то же время он назвал происходящее на границе «гибридным нападением» и подчеркнул, что ни о чем другом с лидером Белоруссии договариваться ЕС не станет: «Ясно, что каких-либо переговоров в тот момент, когда мы сталкиваемся ни с чем иным, как гибридным нападением, быть не может».

Он сообщил, что попытки стран Прибалтики призвать остальной ЕС к более жестким санкциям против Белоруссии ранее встречали не самую быструю реакцию, но теперь, считает он, Брюссель реагирует и быстрее, и жестче.

Ратас считает также, что правительство Эстонии и министерства приняли вполне адекватные решения по исключению повторения ситуации на границе Польши в Эстонии.