Симферополь, , 13:13 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего мальчика в Судакском районе Крыма возбуждено Главным следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю 19 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

По предварительным данным, вечером 18 ноября мальчик ушёл на прогулку, домой он так и не вернулся. Установлено, что мальчик воспитывался в приёмной семье. К месту происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

В настоящее время в Судаке и окрестностях организованы поисковые мероприятия. В них участвуют сотрудники СК, МЧС, МВД, Росгвардии, отряда «Крым-Спас», представителями казачества, добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».

Ребёнка ищут 14 групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения мальчика, автомобильные трассы, расположенные вокруг поселения лестные и степные массивы. По данным МЧС по Республике Крым, поиск ребёнка более 200 человек, привлечено 50 единиц техники, обследовано 65 га горно-лесной местности.

Следователи отрабатывают круг знакомств мальчика с целью установления его местонахождения и событий, предшествующий его исчезновению. Также следователи изучают обстановку в приемной семье, процедура передачи его из других семей, также будут изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов.

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