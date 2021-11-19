Москва, 19 ноября 2021, 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин получил приглашение от Китая приехать в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Об этом 19 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады», — сказал Песков.
По его словам, решение о возможности такого визита будет принято после согласования всех деталей с китайскими партнёрами.
Он добавил, что в Кремле негативно относятся к идее возможного бойкота пекинской Олимпиады со стороны США.