Москва, 19 ноября 2021, 13:12 — REGNUM «Единая Россия» поддержит поправки президента РФ о повышении прожиточного минимума и минимального размера отплаты труда (МРОТ), также фракция готова работать и над индексацией пенсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев.

Андрей Исаев
Андрей Исаев
Duma.gov.ru

«Безусловно, «Единая Россия» поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Мы готовы работать вместе с правительством над поправками по индексации пенсий», — цитирует Исаева пресс-служба фракции.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить, что пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции.

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