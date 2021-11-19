Казань, 19 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Житель Татарии осуществлял перевозку пассажиров на речном судне по реке Волге, не отвечающим требованиям безопасности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Лодка

В августе 2021 года сотрудники управления на транспорте МВД России по ПФО на 1208 км реки Волга выявили мужчину, осуществлявшего перевозку пяти пассажиров на непригодном для эксплуатации маломерном судне «Амур-М» с имеющимися конструктивными изменениями корпуса судна, в нарушении технологии и правил осуществления судоходства. Это создавало угрозу безопасности судоходства и угрожало жизни, здоровью пассажиров судна.

Следователи провели осмотр плавсредства, назначены соответствующие экспертизы. В отношении 26‑летнего местного жителя, организовавшего перевозки в акватории Нижнекамского водохранилища, возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2020 года в Казани на реке Волга произошло возгорание на лодке модели «Амур-2». В это время в ней находились четверо детей с отцом.

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