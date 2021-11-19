Волгоград, , 13:14 — REGNUM Группа противников QR-кодов 19 ноября заблокировала работу регионального управления Роспотребнадзора в Волгограде. К зданию ведомства вызваны полиция и Росгвардия.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

Несколько человек проникли в здание на проспекте Ленина. По данным издания «В1.ру», работа ведомства практически полностью остановлена, главный санитарный врач региона Ольга Зубарева отказалась общаться со средствами массовой информации. На месте дежурят сотрудники полиции.

В регионе активисты проводят сбор подписей за отмену системы QR-кодов и ограничении, связанных с коронавирусом, обращения планируют направить президенту РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже порядка 30 человек передали в приёмную губернатора заявление с подписями сотен жителей о несогласии с введением QR-кодов в регионе.

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