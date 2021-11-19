Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пока не планирует выдавать гражданам QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Некорректный QR-код сертификата вакцинации

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"Мы не планируем выдавать и инициативно выступать с подобным ноу-хау. Я считаю это преждевременно», — заметил чиновник.

Он добавил, что в случае, если же будет распоряжение Минздрава или правительства РФ о том, что на основании того или иного титра антител необходимо признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, городские власти будут этому следователь.

«Пока решать на уровне субъекта это делать, я считаю, преждевременно», — добавил Лисовец.

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Напомним, 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в правительстве РФ ведётся обсуждение вопроса о выдаче QR-кодов жителям России с антителами к SARS-CoV-2.