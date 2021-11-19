Екатеринбург, 19 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. На Среднем Урале инвалиду выплатят компенсацию морального вреда. Свердловчанин на предприятии получил травму, из-за которой теперь не может работать, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В 2019 году произошёл несчастный случай. Мужчина во время работы на предприятии получил химический ожог. После этого свердловчанин потерял зрение.

Суд удовлетворил иск представителей потерпевшего. В пользу гражданина взыскали 2 млн рублей.