Москва, 19 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В России каждый раз надеются, что в США больше ничего более недружественного прийти не может, и каждый раз ошибаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся», — сказал Песков.

Ранее двое конгрессменов США предложили не признавать президента РФ Владимира Путина главой государства, если он решит баллотироваться на ключевой пост страны в 2024 году.