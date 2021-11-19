Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Жители Петербурга 19 ноября стали свидетелями обрушения лепнины с дома 8 по Каменноостровскому проспекту. Свидетель происшествия поделился информацией в сообществу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». В районной администрации объяснили, кто виноват, и что делать.

Обрушение лепнины на Каменностровском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП") Vk.com/spb_today

Фрагмент лепнины обрушился примерно 11 часов утра. По словам свидетеля, пострадавших людей нет, однако упавшая лепнина задела припаркованное рядом такси.

На кадрах, сделанных очевидцем, отчетливо видно, что отсутствует участок основания под балконом. Скорее всего именно эта часть и упала на тротуар.

Ситуацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали в Жилкомсервисе Петроградского района: «Наши коллеги уже на месте, мы составили акт о том, что дом находится в управлении ТСЖ Каменноостровский, 8. И что со стороны Каменноостровского проспекта с балкона произошло частичное обрушение штукатурного слоя».

В пресс-службе администрации Петроградского района подчеркнули, что ответственность за случившееся будет нести ТСЖ. Если автомобиль действительно пострадал от обрушения, то собственник может зафиксировать этот факт и обратиться в ТСЖ, чтобы урегулировать дело в досудебном порядке.