Москва, 19 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Уходящая неделя (15−19 ноября) выдалась негативной для криптовалют, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

goodegg0843 Биткоин

«Дело в том, что они на рынке выступают как альтернатива доллару для инвесторов. Но в начале ноября Федрезерв США объявил о начале сворачивания программы стимулирующих денежных «вливаний» в экономику, продолжающейся полтора года.

Важное значение имели и опубликованные 16 ноября данные об увеличении объёма розничных продаж в США.

Это привело к значительному усилению доллара и снижению спроса на рисковые активы, которые поддерживаются во многом деньгами от Федрезерва. К таким инструментам относятся и криптовалюты.

Данное двойное воздействие стало причиной их заметного ослабления за неделю. Например, биткоина — на 12% — до рубежа $57 200; эфириума — на 13%, до $4160. Менее распространенные криптовалюты — альткоины — также в основном теряют в цене 10−20%.

Такое резкое движение намного превысило укрепление доллара, составившее менее 1% к основным валютам.

Но данная динамика объясняется особенностями криптоактивов, которые не имеют материального обеспечения и регулирующего воздействия центробанков и иных институтов. Поэтому волатильность у них очень высока — как при росте, таки при снижении.

Соответственно, в дальнейшем перспективы данного рынка криптовалют во многом станут определяться нюансами политики ФРС и позиционирования котировок рисковых и защитных активов», — пояснил эксперт.

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