Таллин, , 13:05 — REGNUM

Зеленая энергетика в ЕС

Правительство Эстонии одобрило предложение министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса о разработке нового плана развития возобновляемой энергетики до 2035 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Как отметил министр Аас, «важно обеспечить, чтобы в будущем были доступны необходимые инвестиции, навыки и компетенции, благодаря которым может быть обеспечена энергетическая безопасность и энергоэффективность Эстонии, а экономия энергии может быть переведена на возобновляемые источники энергии».

Он добавил, что в 2020 году возобновляемая энергия будет составлять не менее 25% от общего потребления Эстонии, а к 2035 году эта цифра вырастет до 55%: «Мы должны значительно увеличить долю зеленой энергии в ближайшие годы. И во всех сферах — в производстве электроэнергии, транспорте и управлении теплом».

План развития экономики энергетики до 2035 года (ENMAK 2035) охватывает период с 2025 по 2035 год с перспективой до 2050 года. Он основан на стратегии «Эстония 2035», одобренной национальным парламентом Рийгикогу в мае 2021 года.

По сравнению с предыдущим планом развития, ENMAK 2035 будет больше учитывать региональный взгляд и возможный вклад местных органов власти в достижение целей в области энергетики.