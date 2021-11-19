Москва, , 13:13 — REGNUM Очень неудачное предложение — не признавать Владимира Путина президентом России в 2024 году — исходит от американских конгрессменов. Кремль не будет делать никаких заявлений по этому поводу, сообщил 19 ноября журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На самом деле, настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости особо в ответных заявлениях», — сказал Песков.

Он отметил, что российские депутаты, безусловно, отреагируют на это предложение, они уже живо на него реагируют. Законотворческую деятельность американских конгрессменов представитель Кремля назвал весьма беспрецедентной, выходящей за всякие рамки современных международных отношений.

Подобные инициативы неприемлемы, это вмешательство во внутренние дела России, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции о непризнании Владимира Путинапрезидентом России в случае его победы на выборах в 2024 году.

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