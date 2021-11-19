Лондон, , 13:48 — REGNUM Британская певица Адель выпустила свой четвёртый студийный альбом под названием «30». Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 19 ноября.

Певица Адель Скриншот с YouTube

В альбом вошли 12 композиций — среди их числа ранее выпущенная песня Easy on Me («Полегче со мной»). По признанию самой певицы, «30» посвящён её разводу с бизнесменом Саймоном Конекки.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий альбом Адель назывался «25». Премьера пластинки состоялась в 2015 году.

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