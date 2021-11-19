Лондон, 19 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Британская певица Адель выпустила свой четвёртый студийный альбом под названием «30». Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 19 ноября.

Скриншот с YouTube Певица Адель

В альбом вошли 12 композиций — среди их числа ранее выпущенная песня Easy on Me («Полегче со мной»). По признанию самой певицы, «30» посвящён её разводу с бизнесменом Саймоном Конекки.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий альбом Адель назывался «25». Премьера пластинки состоялась в 2015 году.