Элиста, 19 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Ещё 33 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 453 пациента. В тяжёлом состоянии остаются 32 человека. Режим самоизоляции предписано соблюдать 1 693 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 163 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 499 пациентов.