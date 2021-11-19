Москва, , 13:01 — REGNUM Законопроект о передаче продуктов питания с истекающим сроком годности нуждающимся разработали парламентарии «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев.

«Объемы благотворительной поддержки можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары социально ориентированным НКО, не платя НДС», — отметил Метелев.

Инициатива даст магазинами и ретейлу выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся. Во втором случае, бизнес получит налоговые льготы.

Инициатива о таком «фудшеринге» направлена на получение заключения в правительство РФ.

Ранее со сходным предложением выступали депутаты от «Справедливой России». В октябре 2020 года Минфин выступил против подобных поправок в Налоговый кодекс.

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