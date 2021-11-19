Архангельск, 19 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. На юге Архангельской области зафиксировали рост заболевания ковидом среди подростков. Об этом со ссылкой на заместителя главврача Котласской ЦГБ Ольгу Попову корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Russian.news.cn Палата реанимации

«В эту волну болеет много подростков, такого мы не видели в первую и вторую волну. И если раньше дети переносили коронавирус бессимптомно, то сейчас уже есть подростки с поражением легких. Двоих даже пришлось отправить на лечение в Архангельск», — рассказала Ольга Попова.

До последнего времени антилидером в части вакцинации оставался Котласский район, ситуация в котором до сих пор напряженная: в медицинских организациях кратно возросла нагрузка на персонал, а в самом крупном лечебном учреждении — Котласской центральной городской больнице — пришлось увеличить количество коек в реанимационном отделении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В настоящее время в медучреждении работают около 200 человек. 402 пациента лежат в ковидном отделении, 23 — в реанимации, 21 из них — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские врачи спасли подростка со 100-процентным поражением легких.