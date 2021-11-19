Вена, , 20:36 — REGNUM Министр европейского и международного сотрудничества Австрии Майкл Линхарт 19 ноября заявил о поддержке начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в интервью для македонского информационного агентства AIM.

Правительство Австрии 12019

По словам Линхарта, Австрия намерена помочь странам Западных Балкан выстроить свою позицию в отношениях с Европой. Глава австрийской дипломатии заявил, что «Австрия уверена в том, что Северная Македония готова к процессу переговоров о вступлении в Европейский союз».

Напомним, в декабре состоится очередное заседание Европейского совета, на котором должно быть одобрено проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Для этого необходима отмена вето Болгарии на эти переговоры для Македонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Процесс вступления Македонии в ЕС может начаться, но не может закончиться