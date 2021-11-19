Вена, 19 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Министр европейского и международного сотрудничества Австрии Майкл Линхарт 19 ноября заявил о поддержке начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в интервью для македонского информационного агентства AIM.

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По словам Линхарта, Австрия намерена помочь странам Западных Балкан выстроить свою позицию в отношениях с Европой. Глава австрийской дипломатии заявил, что «Австрия уверена в том, что Северная Македония готова к процессу переговоров о вступлении в Европейский союз».

Напомним, в декабре состоится очередное заседание Европейского совета, на котором должно быть одобрено проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Для этого необходима отмена вето Болгарии на эти переговоры для Македонии.