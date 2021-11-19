Вашингтон, , 13:00 — REGNUM С призывом провести скорейшую ревакцинацию от COVID-19 всех жителей США в возрасте от 18 лет, которые сделали прививки полгода назад или ранее, выступил главный американский инфекционист Энтони Фаучи, являющийся главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. Он заявил об этом вечером 18 ноября в эфире телеканала MSNBC.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как отметил главный инфекционист США, он уверен в том, что бустерные прививки являются эффективными и потому должны быть рекомендованы всему взрослым американцам, которые прошли вакцинацию более шести месяцев назад.

Также Фаучи добавил, что, несмотря на то, что, по его словам, нынешние вакцины от COVID-19 эффективно защищают от коронавируса, со временем эта защита ослабевает и это особенно опасно при наступлении холодного сезона.

«Мы вступаем в зимний сезон, люди будут (дольше) находиться в помещениях. Они распространяют вокруг себя вирус, и мы уже наблюдаем рост (заболеваемости COVID-19) в некоторых случаях. Если вам 18 или больше, идите и сделайте бустерную прививку. Это очень и очень эффективная вакцина», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что существенный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной детской вакцины от COVID-19.