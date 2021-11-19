Москва, , 12:59 — REGNUM России изначально обещали, что НАТО не будет идти в восточном направлении, и затем обманули. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО

«Президент [РФ Владимир] Путин вчера напоминал наше недавнее прошлое, когда РФ обманули. Я говорю простым человеческим языком. России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, и потом обманули, и НАТО пошло дальше на Восток. Сейчас очень похожий сценарий наблюдается, мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на Восток», — сказал Песков.

Он напомнил о стремительном процессе вооружения Украины странами-участницами Североатлантического альянса, а также провокационные действия организации: «И, конечно, это все вынуждает Россию отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности».