Карабаш, Челябинская область, 19 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Карабаше Челябинской области арестовали гражданина, убившего свою тёщу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 39-летний житель Сосновского района совершил преступление 10 ноября. Он нанёс 57-летней женщине по голове удары неустановленным предметом и перекрыл ей дыхательные пути.

Затем гражданин скрылся, но был пойман. Суд отправил его в СИЗО, пока до 18 января.