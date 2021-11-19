Красногорск, , 12:57 — REGNUM На территории Московской области 20 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с, сообщили в подмосковном главке МЧС России.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведомство распространило предупреждение, в котором говорится, что с полуночи до 17:00 20 ноября в Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождём, прогнозируется налипание мокрого снега и гололёд. При этом с 9:00 усилится ветер в отдельных районах, порывы будут достигать 15−20 м/с.

В МЧС рекомендуют жителям использовать обувь, которая соответствует погоде.