Москва, 19 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. После небольшой передышки рубль возобновил снижение на торгах 19 ноября, несмотря на отступление доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара доллар/рубль вернулась выше 73 руб., остановившись в шаге от двухмесячных максимумов, отмеченных ранее в течение недели. Впрочем, сегодня котировки открылись медвежьим гэпом, удерживаясь над зоной промежуточной поддержки 72,50 руб.

Волатильность курса российской валюты остается относительно высокой, но если раньше происходила борьба за июньские максимумы, то теперь в эпицентре внимания находятся минимумы сентября.

Неустойчивость и нестабильность рубля объясняется как тревожным внешним фоном, так и неопределенностью на геополитическом фронте, и в этих условиях налоговый период мало чем помогает «россиянину».

Локально удержаться от новых потерь рублю помогает нефть, которая вернулась к росту, восстановившись к отметке $82 за баррель после недавних распродаж. Впрочем, и здесь ситуация остается нестабильной, и продажи нефтяных фьючерсов могут возобновиться в любой момент.

Более того, интерес к доллару на международной арене вернулся после краткосрочного отката, и все это не оставляет практически никаких шансов на укрепление росийской валюты.

В случае тестирования упомянутой зоны 72,50 руб. велика вероятность привлечения покупателей USD, которые жаждут вернуть пару выше 73 руб. и закрепить котировки за ее пределами», — считает эксперт.

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