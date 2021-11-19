Чебоксары, 19 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии выросло суточное число летальных исходов от ковида и при этом снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Никита Устинов ИА REGNUM Лекарство в капсулах

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По информации на 19 ноября, за последние сутки заражение коронавирусом официально подтверждено у 169 человек, что на три меньше, чем было сутками ранее. Всего с начала пандемии лабораторно выявлено 4 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Переболели ковидом в Чувашии 35 982 человека, из них вылечились за последние сутки 148 человек. Доля выздоровевших составила 87,38%.

От осложнений, вызванных ковидом, в республике скончались 3098 пациентов, в том числе за последние сутки умерли 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в ближайшие три года планируется спроектировать и построить более 70 объектов здравоохранения, включая 20 амбулаторий, 39 ФАПов, инфекционный корпус на 200 коек в Чебоксарах, новую поликлинику Канашской центральной районной больницы.