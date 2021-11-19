Ростов-на-Дону, 19 ноября 2021, 12:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону хотят снизить нагрузку на больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Лечебное учреждение принимает 750 - 800 вызовов в сутки, однако пандемия внесла свои коррективы. В настоящее время медики принимают до 1800 обращений.
ИА REGNUM напоминает, что бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская называла больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону «пороховой бочкой», так как медики принимают пациентов "с колёс".
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