Нальчик, 19 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в ковидных госпиталях проходят лечение 1290 человек. Из них в тяжелом состоянии в отделениях реанимации находится 151 пациент. Такие данные привел 19 ноября региональный минздрав. Всего в республике развернуто семь ковидных госпиталей на 1733 койки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1290 пациентов, в том числе 22 ребёнка, беременных — 27. <…> В отделениях реанимации находятся 151 человек, 24 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 101 пациент находится на неинвазивной вентиляции легких», — говорится в сообщении минздрава на официальной странице в соцсети Instagram.

За прошедшие сутки в республике выросло на 127 человек число выявленных пациентов с COVID-19. Общее количество носителей опасной инфекции составляет 37 641 человек. Из них выздоровели 34 380 пациентов, в том числе 96 — за прошедшие сутки. Не удалось спасти за тот же день восьмерых жителей региона. Общее число скончавшихся увеличилось до 1100 человек.