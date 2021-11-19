Москва, , 12:53 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал внесение президентом РФ Владимиром Путиным поправок в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы уникальным явлением, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Андрей Макаров Duma.gov.ru

«Это явление уникальное, не помню, чтобы президент сам вносил поправки. Обычно поручение выполняют другие субъекты законодательной инициативы. Здесь президент РФ внес поправки сам», — отметил глава профильного комитета Госдумы.

Предложение президента взвешено, просчитано и дает возможность подержать тех, кто в поддержке больше всего нуждается, подчеркнул Макаров.

Он также обратил внимание на то, что повышение МРОТ влияет практически на все социальные выплаты.

«То есть увеличиваются социальные выплаты, уже сейчас озвучены цифры — миллионов людей. В этой ситуации задача парламента — не только поддержать инициативы, но и осуществить парламентский контроль», — отметил глава комитета Госдумы.

Комитет Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы ко второму чтению рекомендовал принять поправку о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц, а также поправку о повышении прожиточного минимума в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

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