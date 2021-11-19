Москва, , 13:39 — REGNUM Российское и зарубежное светлое пиво 113 торговых марок исследовали специалисты Роскачества. Они пришли к выводу, что более дорогое, а также зарубежное пиво зачастую более качественное, а упаковка напитка влияет на его вкус, сообщает 19 ноября пресс-служба организации.

Пиво Up-Free

Среди исследованных образцов 94 были произведены в России, в том числе 82 — в Москве. По пять образцов — из Германии и Чехии, остальные — из других стран. Закупали образцы светлого пастеризованного пива с объемной долей спирта от 4,0 до 8,5% в российских магазинах по цене от 5,83 до 31,98 рубля за 100 мл.

Высшую оценку в пять баллов получили 23 образца, оценку ниже единицы получил только один образец — пиво «Рижское традиционное». Все образцы признаны безопаснымм с точки зрения микробиологии, в них нет превышения по тяжёлым металлам и токсичным элементам.

В семи образцах нашли пестициды, которые, вероятно, применялись при выращивании злаков. Это не нарушение, но повод не присваивать продукции российский Знак качества.

В пиве «Жигулевское» от «Хмелёфф» обнаружено превышение фактической доли спирта — 4,7% вместо заявленных 4%. В пиве «Жигулевское классическая рецептура» от завода «Трехсосенский» вместо заявленных 4,5% оказалось 3,8%.

У этого же пива и у образца «Афанасий Тверское» выявили наибольшие отклонения по фактической экстрактивности начального сусла. Образцы «Чешское», «Приятель», «Чернiгiвське», «Хамовники Венское», «Соболек», «Жигулевское Тагильское рулит», «Тагильское рулит», «Сделано в бочке» и «Рижское традиционное» сняли с первой дегустации из-за низкой пены.

Недостатки при второй дегустации выявлены у марок «Чернiгiвське», «Хамовники Венское», «Оболонь», «Свежак».

Отмечено также, что только два нарушителя законодательства нашлись среди дорогого пива, это немецкий Apostel Brau и российское «Чешское». В первом случае экстрактивность пивного сусла не соответствовала заявленной, во втором низкой оказалась пеностойкость.

Остальные 16 нарушений выявлены в ценовой категории менее 15 рублей за 100 мл. Вместе с тем в этой же категории у десяти товаров — отличное качество.

«Практически все пиво зарубежного производства получило высокие оценки», — добавили в Роскачестве.

Низкий балл — 3,5 — получил только образец Apostel Brau. Всё импортное пиво, однако, было розлито в алюминиевые банки и стеклянные бутылки.

«По органолептическим свойствам более всего отличных результатов получили образцы в алюминиевой таре, пиво в остальных видах тары — гораздо меньше», — говорится в сообщении.

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