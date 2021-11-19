Сеул, , 12:52 — REGNUM 19 ноября два китайских и семь российских военных самолётов вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Военный самолёт Mil.ru

По их словам, самолёты последовательно вошли в зону ВПО к северо-востоку от островов Токто. Известно, что ни один самолёт не нарушил воздушное пространство страны, однако истребители ВВС Южной Кореи сразу же вылетели для их сопровождения.

Отмечается, что до приближения к KADIZ военные связались с китайской стороной по прямой линии. В результате переговоров стало известно, что самолёты выполняют штатный полёт.

Эксперты предположили, что Пекин и Москва проводят совместные учения.