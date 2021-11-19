В зону опознавания ПВО Южной Кореи вошли военные самолёты РФ и КНР — Yonhap
Сеул, 19 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. 19 ноября два китайских и семь российских военных самолётов вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
По их словам, самолёты последовательно вошли в зону ВПО к северо-востоку от островов Токто. Известно, что ни один самолёт не нарушил воздушное пространство страны, однако истребители ВВС Южной Кореи сразу же вылетели для их сопровождения.
Отмечается, что до приближения к KADIZ военные связались с китайской стороной по прямой линии. В результате переговоров стало известно, что самолёты выполняют штатный полёт.
Эксперты предположили, что Пекин и Москва проводят совместные учения.