Горно-Алтайск, 19 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай за неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость ОРВИ выросла в 2,7 раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 4370 обращений за медпомощью.

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На прошлой неделе было зафиксировано 1600 подобных обращений из-за ОРВИ. При этом заболеваемость среди детей выросла почти в пять раз — с 593 до 2 938.

«13 пациентам установлен диагноз грипп H3N2. При проведении лабораторных исследований материалов от заболевших ОРВИ. При исследовании 117 носоглоточных смывов в 25 случаях выявлены вирусы гриппа А (H3N2)», — добавили в управлении.

Кроме того, среди жителей республики растёт заболеваемость внебольничными пневмониями 127 случаев против 79 на прошлой неделе. В трёх случаях заболевшие скончались.