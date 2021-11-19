София, , 12:51 — REGNUM Землетрясение силой в 2,3 балла по шкале Рихтера произошло в 06:34 утра 19 ноября в районе села Горна Брезница Благоевградской области на юго-западе Болгарии. Об этом сообщила софийская газета «Монитор».

Землетрясение Zeml.info

Как сообщает Национальный институт геофизики, геодезии и географии Болгарской академии наук, эпицентр стихийного бедствия находился в горном регионе на глубине 3,6 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. По некоторым данным, эксперты предупредили о возможном повторении колебаний земной поверхности в регионе.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы более 40 землетрясений различной силы.