Кишинёв, , 12:51 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду продолжит участвовать созданном Украиной форуме «Крымская платформа». Об этом она 18 ноября заявила на пресс-конференции.

Майя Санду European People's Party

«В той или иной форме продолжим уважать территориальную целостность Украины», — сказала Санду.

Глава республики также назвала «ложными» утверждения, что её участие в этом украинском саммите повлияло на ход переговоров по поставке газа в Молдавию. По словам Санду, есть другие страны, у которых не было проблем с подписанием контрактов с Газпромом, несмотря на участие их представителей в «Крымской платформе».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что антироссийская политика Санду привела к тому, что Газпром поднял цену на газ для Молдавии. Он отметил, что есть страны, которые продолжили получать газ по невысокой цене, несмотря на её рост на международных рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский саммит «Крымская платформа» был организован для обсуждения «возвращения» контроля над российским Крымом. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал его бесперспективным мероприятием и шабашем для неонацистских настроений украинских властей.

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку в Молдавию газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. В результате для населения тариф на газ в текущем месяце вырос в 2,4 раза.

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