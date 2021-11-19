Евпатория, Крым, , 12:50 — REGNUM Памятник революционеру, советскому политическому деятелю Сергею Кирову изуродовали неизвестные вандалы в Евпатории, об этом стало известно 19 ноября.

Киров

На памятнике неизвестные нанесли маркером надписи и нацистскую символику, сообщает телеканал «Крым 24». На сам памятник надели автомобильную шину.

Памятник Сергею Мироновичу Кирову расположен в Евпатории на пересечении улиц Кирова и Токарева. На протяжении длительного времени памятник был фактически заброшен, однако в 2019 году его реконструировали, привели в порядок прилегающую территорию.