Москва, , 12:47 — REGNUM Граждане России в январе-сентябре 2021 года совершили 15 млн 321 тыс. 243 поездки за границу. Это на 58,9% меньше, чем за этот же период в 2019 году, то есть до пандемии коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Пограничную службу ФСБ РФ.

Туристы (сс) Vidar Nordli-Mathisen

За девять месяцев почти половину всех зарубежных поездок (49,9%) российские туристы совершили в страны ближнего зарубежья. Лидером стала Абхазия (4 млн 150 тыс. 843 поездок), на втором месте — Украина (1 млн 522 тыс. 815), на третьем Казахстан (566 тыс. 276).

По итогам трёх кварталов в страны дальнего зарубежья граждане РФ совершили 6 млн 713 тыс. 133 поездки. Это на 62,5% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Лидером по выездному турпотоку из России стала Турция (3 млн 600 тыс. 759 поездок, — 38,6%).

На втором месте — Кипр (448 тыс. 736 поездок, — 40%), на третьем месте — ОАЭ (374 тыс. 018, — 39%), на четвертом — Египет (272 тыс. 323, прирост на 1182%), на пятом — Греция (179 тыс. 294, — 74,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение турпотока из России в зарубежные страны в I полугодии 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, составило не менее 85%.

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